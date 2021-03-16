В Сумах прошел Чемпионат ГСЧС Украины по самбо Сегодня, 18 марта, на базе манежа СумГУ прошел чемпионат Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по борьбе самбо.

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов - работники органов и подразделений гражданской защиты из разных областей и курсанты ведомственных учебных заведений.

Свое мастерство в течение дня демонстрировали 13 команд из Волынской, Киевской, Львовской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Ровенской областей, Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны), Национального университета гражданской защиты Украины, Черкасского института пожарной безопасности Национального университета гражданской защиты Украины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

По итогам чемпионата были определены команды-победители. «Бронзу» получила Волынская область, «серебро» досталось Черкасскому институту пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, а абсолютным чемпионом стал Харьковский национальный университет гражданской защиты Украины.