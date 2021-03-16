Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:35187

В Сумах прошел Чемпионат ГСЧС Украины по самбо

Сегодня, 18 марта, на базе манежа СумГУ прошел чемпионат Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по борьбе самбо.

В соревнованиях приняли участие около 60 спортсменов - работники органов и подразделений гражданской защиты из разных областей и курсанты ведомственных учебных заведений.

Свое мастерство в течение дня демонстрировали 13 команд из Волынской, Киевской, Львовской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Житомирской, Ровенской областей, Межрегионального центра быстрого реагирования (г. Ромны), Национального университета гражданской защиты Украины, Черкасского института пожарной безопасности Национального университета гражданской защиты Украины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

По итогам чемпионата были определены команды-победители. «Бронзу» получила Волынская область, «серебро» досталось Черкасскому институту пожарной безопасности им. Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, а абсолютным чемпионом стал Харьковский национальный университет гражданской защиты Украины.

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 52863 случая заболевания коронавирусом.
Сегодня 08:36
В Сумах с понедельника усилят карантин
Вчера 18:29
На Сумщине 52374 случая заболевания коронавирусом
Вчера 08:51
Вихованець Сумської дитячої музичної школи отримав нагороду у вокальному конкурсі
Сегодня 09:06
В Сумах прошел Чемпионат ГСЧС Украины по самбо
Сегодня 08:35
На Сумщине 489 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня 08:28
Сегодня в Сумах стартует чемпионат Украины по дзюдо (трансляция)
Сегодня 08:21
У Сумах визначили переможців Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
Сегодня 08:05
Проходит один из четырех. В армию взяли 57 призывников из Сум
Вчера 19:40
Мэр Сум взял себе в советники безработного депутата-перебежчика и экс-перевозчика
Вчера 19:15
В Сумах остановили маршрутчика под кайфом (видео)
Вчера 18:47
Владимира Лукьяненко вызвали «на ковер» к главе Сумского облсовета
Вчера 18:19
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Топ-5 способов выглядеть стильно в период межсезонья
Вчера 19:58
Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
Вчера 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
Вчера 13:15
Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%
Вчера 13:06
Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
17.03.2021 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
17.03.2021 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
17.03.2021 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
17.03.2021 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
17.03.2021 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
16.03.2021 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
16.03.2021 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
16.03.2021 09:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Ніхто (Ілля Найшуллер, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.05; 19.30
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
12.30; 17.55
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Перевертень (Джим Каммінґс, 2020)
Кино Планета Кіно
12.30; 19.30; 21.20
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Код: Залізна кора (Домінік Кук, 2020)
Кино Планета Кіно
16.20; 19.00; 21.15
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
В країні фей (Маркус Овнелль, 2020)
Кино Планета Кіно
15.50
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Антон і червона химера (Заза Урушадзе, 2021)
Кино Планета Кіно
10.30; 14.20; 18.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.