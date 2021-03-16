Сумской врач-инфекционист рассказала о последствиях прививки от COVID-19 Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Оксана Чемич рассказал о последствиях вакцинации от коронавируса.

«По многочисленным просьбам я рассказываю о своем самочувствии. Неожиданно моим здоровьем после вакцинации начали интересоваться многие).

Сегодня третий день после прививки вакциной Astra/Zeneca Covishield. В первый день у меня было удовлетворительное самочувствие, к вечеру незначительно повысилось давление и наблюдалась тахикардия (учащенное сердцебиение), жажда, озноб без повышения температуры.

Второй день у меня появились миалгии (боли в мышцах) различной локализации и значительная слабость. За день я смогла провести лишь пару консультативных приемов (не «ковидных» пациентов). Периодические головные боли. Эти симптомы исчезали при приеме ибупрофена.

Третий день - незначительная слабость.

Похожие симптомы возникали у моего мужа и мамы (у мамы наблюдалось повышение температуры), которые были одновременно вакцинированы со мной.

Определенные моменты, которые я хочу подчеркнуть:

- Общеизвестно, что вакцинация должна проводиться здоровым людям, поэтому перед вакцинацией я не только убедилась, что мои родные не имеют признаков заболевания, но и провела общеклинические обследования - клинический анализ крови, биохимический анализ крови и коагулограмму, также определила титры антител к SARS-cov-2 (это было сделано за собственные средства).

- Дальше я понимаю, что очень важно не подхватить заболевание в тот момент, когда иммунитет на вакцину производится, а это три недели. Поэтому мы значительно ограничили свои контакты и в дальнейшем будем придерживаться четких противоэпидемических мероприятий: носить маску, обрабатывать руки и вещи, которыми постоянно пользуемся вне дома (телефон, например). Важно также не переохлаждаться.

Я не имею гарантии, что не заболею COVID-19 в поствакцинальный период (30 дней после прививки), но я знаю случаи прививки людей в период, когда болезнь началась, а симптомы еще ярко не развились - здоровые, живые!

Важно! Вакцина не является «щитом» от болезни. Поствакцинальный иммунитет формируется 21 день и в дальнейшем защищает нас от тяжелого течения болезни, а не от самого инфицирования.

Надеюсь на лучшее! Всем здоровья! Берегите себя - пандемия набирает обороты!», - написала она в Фейсбуке.