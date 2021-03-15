В Сумах накрыли порностудию В Сумах прекращена деятельность порностудиии, пяти лицам сообщено о подозрении.

Сумской областной прокуратурой 17 марта пяти девушкам сообщено о подозрении в изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера.

По данным следствия, на съемной квартире в г. Сумы девушки в возрасте от 19 до 20 лет обустроили порностудию. В частности, общались в режиме онлайн и предоставляли виртуальные услуги клиентам.

Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование и принадлежности, которые использовалось для изготовления и распространения порнографического контента.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 301 (изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Деятельность порностудии прекращено следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает Пресс-служба областной прокурата.