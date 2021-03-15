Сумские патрульные обнаружили нелегала из… Германии Патрульные обнаружили иностранца, который, вероятно, незаконно находится на территории Украины.

Патрулируя улицу Ильинскую, внимание патрульных привлек подозрительный мужчина. Подойдя пообщаться с ним, инспекторы выяснили, что он - гражданин Германии. Из документов, удостоверяющих его личность, он имел лишь разломанный на четыре части пластиковый паспорт гражданина Германии.

Проверив личность 37-летнего иностранца по имеющимся базам данных и связавшись с сотрудниками миграционной службы, патрульные установили, что никакой информации о пересечении государственной границы этим человеком нет. А потому находится он на территории Украины, вероятно, незаконно.

Для выяснения обстоятельств происшествия стражи порядка сопроводили гражданина в Сумское районное управление полиции.