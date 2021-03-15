Полицейские Шостки ищут мошенника, который продал женщине виртуальное зерно На Шосткинщине жертвой мошенничества стала 33-летняя женщина, которая пыталась купить зерно пшеницы по очень привлекательной цене, а взамен осталась без денег и понравившегося товара.

Об интересном предложении по продаже зерна заявительница узнала от подруги. Та рассказала, что увидела в социальной сети объявление, где предлагалась пшеница по цене 5000 гривен за тонну. Взяв у подруги контактный номер телефона продавца, женщина позвонила и договорилась о покупке зерна.

По словам телефонного собеседника, они будут транспортировать свой товар другому заказчику из соседнего села, а по дороге завезут и ей. Вот только надо сделать полную предоплату на указанный номер банковской карточки.

Женщина выполнила условие. А через несколько часов спустя она решила позвонить продавцу снова, чтобы предупредить о плохой дороге к ее дому, но номер телефона последнего уже не отвечал. Женщина позвонила на фирму, представителем которой назвался реализатор, и от них узнала, что те уже несколько лет не занимаются продажей зерна. Поняв, что ее обманули, - обратилась за помощью в полицию.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность афериста.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не отправлять предоплату за покупаемых через Интернет товар. Платите за него во время его получения, предварительно проверив его качество, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.