На Сумщине участковый раскрыл кражу велосипеда с территории школы В полицию поступило сообщение о краже велосипеда с территории одной из школ Раменского района.

Во время несения службы участковым офицером полиции на территории района был остановлен ранее неоднократно судимый житель соседнего села, который двигался на велосипеде. В ходе беседы мужчина признался, что велосипед он похитил с территории местной школы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного Кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит немалый штраф или общественные работы, или исправительные работы, или арест, или даже до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.