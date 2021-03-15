Сумчанин выбил дверь в квартире отца и украл деньги Уже ранее судимый за подобные преступления 26-летний житель Сумского района похитил из квартиры своего отца около 6000 гривен.

В полицию обратился 60-летний сумчанин с сообщением о том, что во время его отсутствия в квартире были выбиты входные двери и похищенные деньги в сумме 3000 гривен и 100 долларов США.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность сына потерпевшего к учению преступления. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.