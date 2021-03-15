Суд отобрал у сумчанина авто и права на 10 лет 16 марта Заречный районный суд г. Сумы признал виновным сумчанина в повторном в течение года управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения (ч.3 ст. 130 КУоАП Украины).

На мужчину наложен штраф в размере 40 800 грн. с возмездным изъятием автомобиля и лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет.

Из протокола следует, что вечером 28 февраля 2021 года по ул. Прокофьева в г. Сумы мужчина с признаками наркотического опьянения управлял автомобилем (суженные зрачки, не реагирующие на свет, замедленность, неестественная бледность). От прохождения освидетельствования на определение состояния опьянения отказался в присутствии двух свидетелей.

Правонарушитель о рассмотрении дела был проинформирован надлежащим образом, но в указанное время не явился в суд и не сообщил о причинах своей неявки.

Согласно материалам дела, данное нарушение совершено лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию, что подтверждается копиями постановлений от 11 и 23 июня 2020 года.

Факт совершения водителем административного правонарушения и его вина подтверждается протоколом об административном правонарушении, составленным надлежащим образом, видеозаписями, справкой о предоставлении информации о совершении административного правонарушения повторно в течение года и показаниями свидетелей, оснований не доверять которым у суда нет.

Никакого подтверждения на опровержение вышеуказанных аргументов суду не предоставлено.

Суд также счел необходимым применить к мужчине возмездное изъятие транспортного средства, поскольку как этим протоколом, так и предварительным постановлениями суда от 11 и 23 июня 2020 года подтвержден факт управления этим же транспортным средством и совершение при этом выше приведенных правонарушений. Это свидетельствует о пребывании этого автомобиля именно во владении нарушителя.

Применяя к правонарушителю взыскание, судом учтены характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение.

Кроме штрафа в размере 40 800 грн. правонарушителю придется оплатить и судебные расходы в размере 454 грн.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.