На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 17 марта в 13:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Гагарина в пгт Ямполь.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым и пламя из-под кровли. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 3 кв. м и перекрытие на площади до 4 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на еще один рядом расположенный жилой дом и хозяйственную постройку. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 13:58 возгорание локализовали, а в 14:11 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.