На Сумщине водоканал должен возместить почти 2,5 миллиона гривен убытков Хозяйственный суд Сумской области принял решение о взыскании с коммунального предприятия «Водоканал Белополье» убытков, причиненных в результате деятельности без разрешения.

Соответствующий иск был подан Конотопской местной прокуратурой по результатам проверки Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Так, в июне 2019 года, во время плановой проверки соблюдения требований природоохранного законодательства, Государственной экологической инспекцией в Сумской области было установлено, что, начиная с 1 января 2018 года КП «Водоканал Белополье» осуществляло забор подземных вод без специального разрешения на пользование недрами. Данный факт является нарушением ст. ст. 16, 19, 21, 23 Кодекса Украины о недрах. Следовательно, на момент проверки водоканалом было противоправно забрано почти 600 тыс. кубометров подземных вод. Общая сумма убытков, обусловленных использованием водных ресурсов при отсутствии разрешительных документов, составила 2 335 290 гривен. Поскольку предприятие отказалось возмещать убытки в добровольном порядке, Инспекция обратилась в прокуратуру для принятия мер представительского характера.

17 марта исковые требования прокуратуры и Госэкоинспекции были удовлетворены в полном объеме, поэтому водоканалу придется компенсировать полную сумму убытков принудительно. Однако, заметим, что вышеуказанное решение суда вступит в силу через 30 дней, если за это время КП «Водоканал Белополье» не обратится с апелляционной жалобой, сообщает пресс-служба ведомства.