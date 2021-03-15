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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46142

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

В Харькове прошёл юношеский чемпионат Украины по тхеквондо.

От спортивного сумского клуба «Звёзды Олимпа» и КДЮСШ «Авангард» выступало 5 спортсменов.

1-е место - Мяснянкина Елизавета, провела 2 боя, каждый из них выиграла досрочно, не давая шанса соперницам.

2-е место - Подрез Полина, провела 2 поединка. Первый бой уверенно победила соперницу из Харькова, а в финале проиграла более опытной сопернице из Киева.

3-е место - Нефёдова Варвара, провела два поединка. Первый бой был со счётом 20:17, а второй поединок проиграла будущей чемпионке Украины.

К сожалению, Захаркин Макар и Хомутинник Назар остановились в шаге от медали и проиграли финалистам чемпионата Украины.

Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.

Спорт
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