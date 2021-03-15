Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

От спортивного сумского клуба «Звёзды Олимпа» и КДЮСШ «Авангард» выступало 5 спортсменов.
1-е место - Мяснянкина Елизавета, провела 2 боя, каждый из них выиграла досрочно, не давая шанса соперницам.
2-е место - Подрез Полина, провела 2 поединка. Первый бой уверенно победила соперницу из Харькова, а в финале проиграла более опытной сопернице из Киева.
3-е место - Нефёдова Варвара, провела два поединка. Первый бой был со счётом 20:17, а второй поединок проиграла будущей чемпионке Украины.
К сожалению, Захаркин Макар и Хомутинник Назар остановились в шаге от медали и проиграли финалистам чемпионата Украины.
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.