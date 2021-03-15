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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:45471

В Сумах на нелегального торговца сигаретами наложили штраф в 35 тыс. грн

Должностными лицами отдела фактических проверок управления налогового аудита Главного управления ГНС в Сумской области прекращена незаконная торговля табачными изделиями на одном из продуктовых рынков города Сумы.

Проверкой установлено, что физическое лицо-предприниматель находясь на упрощенной системе налогообложения при отсутствии документов, подтверждающих происхождение табака, осуществлял его реализацию потребителям без соответствующей лицензии на право розничной торговли и без применения при его продаже регистратора расчетных операций.

По материалам проверки табачные изделия были переданы до изъятия органам Национальной полиции в Сумской области, а к предпринимателю применены штрафные (финансовые) санкции и административные взыскания, размер которых составил более 35 тыс. гривен.

При этом Главным управлением ГНС в Сумской области было принято решение об аннулировании предпринимателю свидетельства об уплате единого налога, а руководством рынка принято распоряжение о запрете несанкционированной торговли этим предпринимателем на его территории.

Право
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