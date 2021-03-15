Проверкой установлено, что физическое лицо-предприниматель находясь на упрощенной системе налогообложения при отсутствии документов, подтверждающих происхождение табака, осуществлял его реализацию потребителям без соответствующей лицензии на право розничной торговли и без применения при его продаже регистратора расчетных операций.
По материалам проверки табачные изделия были переданы до изъятия органам Национальной полиции в Сумской области, а к предпринимателю применены штрафные (финансовые) санкции и административные взыскания, размер которых составил более 35 тыс. гривен.
При этом Главным управлением ГНС в Сумской области было принято решение об аннулировании предпринимателю свидетельства об уплате единого налога, а руководством рынка принято распоряжение о запрете несанкционированной торговли этим предпринимателем на его территории.