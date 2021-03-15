В Шостке введут дополнительные карантин (видео) 17 марта под председательством мэра Николая Ноги состоялось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По словам мэра Шостки, достаточно длительное время в Шосткинской громаде фиксировалось небольшое количество случаев COVID-19.

«Но за последнюю неделю количество больных значительно увеличилось... Ситуация меняется, и мы должны соответственно реагировать на эти обстоятельства», - констатировал Николай Нога.

Заведующая городским отделом Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины Ирина Хамицевич напомнила, что Шостка находится в оранжевой карантинной зоне (это предупредительный уровень и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации в регионе). За прошедшую неделю зафиксировано 89 новых случаев инфицирования COVID-19. За выходные прибавилось 36, а 17 марта - еще 43.

Ирина Хамицевич отметила, что сейчас коронавирусом больше болеют достаточно молодые люди. По ее данным, в начале пандемии COVID-19 часто заражались люди в возрасте от 60 лет, сейчас - от 40 лет.

Согласно информации заместителя главного врача Центральной районной больницы Надежды Дац, в инфекционном отделении проходят лечение 35 пациентов, из них у 19 подтвержден коронавирус. Принято решение ограничить посещение больных в ЦРБ.

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи Александр Жук сообщил, что амбулаторно лечатся 113 больных. Он сообщил, что вакцинация против COVID-19 продолжается.

Начальник Шосткинского горрайонного управления ГУ Госпродпотрслужбы в Сумской области Татьяна Ворона выступила за усиление карантинных ограничений, чтобы регион не перешел в красную карантинную зону.

На заседании комиссии по ТВ и ЧС было сообщено о том, что будут проверять соблюдение карантинных норм на рынках, в учебных заведениях, общественных местах и др.

«Все зависит от каждого из нас!.. Не сделаем сами ограничения, система ограничит нашу работу», - подчеркнул Николай Нога.

Он в очередной раз напомнил простые правила карантина - масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция рук. Мэр уверен: если придерживаться карантинных ограничений, количество больных COVID-19 значительно уменьшится, пишет Шостка,инфо.