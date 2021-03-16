У Сумах визначили переможців Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»

Захід проводився з метою виявлення та підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, залучення їх до процесу збереження надбань національної культурної спадщини, патріотичного виховання засобами інструментального мистецтва, широкої пропаганди кращих зразків народної, духової музики, удосконалення виконавської майстерності учнівської молоді, вихованців і керівників гуртків, творчих об’єднань інструментального мистецтва закладів загальної середньої, позашкільної освіти.

Роботи учасників оцінювало професійне журі у складі викладача-методиста народних інструментів Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського Світлани ВЛАСЕНКО, викладача-методиста, голови циклової комісії народного та інструментального мистецтва Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Д.С. Бортнянського Ганни ДУМЧИКОВОЇ та викладача з гри на бандурі комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Катерини ДЕНИСОВОЇ.

На розгляд журі було представлено 30 робіт у чотирьох номінаціях (11 – ансамблі інструменталістів, 17 – солісти, один оркестр народних інструментів, один оркестр духових інструментів).

За підсумками засідання журі визначено 11 переможців у різних номінаціях.

Дитячий оркестр духових інструментів

І місце – Дитячий духовий оркестр «Brass mix» (30 балів).

Дитячий оркестр народних інструментів

І місце Дитячий оркестр народних інструментів, школа № 29 (30 балів).

Ансамблі інструменталістів вищого рівня майстерності

І місце Ансамбль домристів «Ліра», школа № 29 (30 балів);

І місце Ансамбль гітаристів «Гармонія», школа № 29 (29 балів);

І місце Ансамбль баяністів та акордеоністів «Акорд», школа № 29 (29 балів).

Ансамблі інструменталістів основного рівня майстерності

І місце Ансамбль бандуристів «Водограй», школа № 24 (30 балів);

І місце Ансамбль бандуристів «Мрія», школа № 29 (30 балів);

ІІ місце Ансамбль бандуристів «Калинонька», школа № 24 (28 балів);

ІІ місце Ансамбль бандуристів «Веселка», школа № 7 (28 балів);

ІІ місце Молодший ансамбль скрипалів «Натхнення», школа № 29 (27 балів);

ІІ місце Ансамбль скрипалів «Натхнення», школа № 29, кер. Чорна І.М. (27 балів);

ІІІ місце Інструментальний дует (гітара), школа № 29 (26 балів);

ІІІ місце Ансамбль бандуристів «Перлинка», школа № 16 (25 балів).

Солісти вищого рівня

І місце Марія СИБІРЯКОВА, школа № 29 (30 балів).

Солісти основного рівня

І місце Олександр БОРИСОВ, школа № 29 (30 балів);

І місце Ангеліна РУДЕНКО, школа № 29 (30 балів);

І місце Софія ДАНИЛЕНКО, школа № 29 (29 балів);

І місце Владислав ЄВТУХОВ, школа № 6 (30 балів);

І місце Дарина УЛЕЗКО, школа № 29 (30 балів);

І місце Руслан ВЕРЕЩИНСЬКИЙ, школа № 15 (30 балів);

І місце Софія ЯРОШЕНКО, школа № 4 (29 балів);

ІІ місце Артем СТУДЕНІКІН, школа № 29 (28 балів);

ІІ місце Єлізавета ДМИТРУК, школа № 29 (27 балів);

ІІ місце Ярослав КРАВЧЕНКО, школа № 29 (27 балів);

ІІ місце Давид МОРОЗОВ, школа № 29 (26 балів);

ІІ місце Софія РЕШЕТКІН, школа № 15 (26 балів);

ІІ місце Поліна ЧОРНА, школа № 29 (26 балів);

ІІІ місце Наталія ГЛАДЧЕНКО, школа № 29 (25 балів);

ІІІ місце Каміла ГЛУЩЕНКО, школа № 29 (25 балів);

ІІІ місце Анжеліка МАЛИНОВСЬКА, школа № 6 (24 бали);

ІІІ місце Вероніка МОТРЕНКО, школа № 29 (24 бали).