На Сумщине накрыли склад незаконно изготовленных алкогольных напитков на 1,5 млн грн Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры в ходе расследования уголовного производства предупреждена реализация незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 1 ст.204 УК Украины).

По данным следствия, физическая лицо-предприниматель, не имея соответствующей лицензии систематически сбывал алкогольные напитки. Во время санкционированного обыска 17 марта обнаружено и изъято ликеро-водочные изделия, а именно пиво и сидр - 4278,7 л, вино - 770 л на общую сумму 1,5 млн грн. Также изъяты документы, денежные средства и транспортное средство предпринимателя, которое использовалось для транспортировки алкогольных напитков.

Досудебное следствие продолжается, после получения выводов экспертов будет решен вопрос о привлечении предпринимателя к уголовной ответственности.

Противоправную деятельность лица прекращено следователями Следственного управления главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.