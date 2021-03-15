Полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую 12-летнюю сумчанку Несколько часов понадобилось полицейским чтобы установить местонахождение 12-летней сумчанки Алены Коваленко и вернуть ее домой.

Около 13.00 в дежурную часть Сумского районного управления полиции позвонила женщина и сообщила, что вчера утром ее дочь пошла в школу и исчезла. На поиски девочки были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

Буквально за два часа поисков полицейским удалось установить местонахождение школьницы. Как оказалось, все это время Алена находилась у своего знакомого.

Сейчас жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает. С малолетней беглянкой полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения в будущем. А она, в свою очередь, пообещала не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.