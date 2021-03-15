На Сумщине 52374 заболевания коронавирусом По состоянию на 18 марта в Сумской области 52374 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 570 человек (Белопольский район - 34, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 6, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 52, Лебедин - 7, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 6, Ахтырский район - 3, Путивльский район - 7, Ромны – 23, Роменский район - 24, Сумы - 230, Сумской район - 34, Тростянецкий район - 3, Шостка - 55, Шосткинский район - 9, Ямпольский район - 61).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 747 летальных случая, из них за минувшие сутки - 5 (Сумы - 4, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47 828 человек, из них за минувшие сутки - 148 (Белопольский район - 1, Глухов - 1, Конотоп – 16, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 10, Липоводолинский район - 5, Ахтырка - 4, Ромны - 4, Роменский район - 3, Сумы - 82, Сумской район - 10, Ямпольский район – 8 ).