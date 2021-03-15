На Сумщине еще 570 новых случаев заболевания коронавирусом

За среду добавилось 570 случаев. Выздоровело 148 человек, - всего 47 828. Умерло 5, - всего 747. Лечатся 3799.
В Украине 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4376 человек; летальных случаев - 267; выздоровели - 6514 человека; осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53039, методом ИФА - 21782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43959).
За все время пандемии в Украине заболело - 1504076 человек; выздоровели - 1244190 человек; летальных исходов - 29 253; проведения ПЦР-тестов - 7520147.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 1092 случая;
- Винницкая область - 751 случай;
- Волынская область - 330 случаев;
- Днепропетровская область - 655 случаев;
- Донецкая область - 651 случай;
- Житомирская область - 1398 случаев;
- Закарпатская - 614 случаев;
- Запорожская область - 428 случаев;
- Ивано-Франковская область - 559 случаев;
- Киевская область - 727 случаев;
- Кировоградская область - 149 случаев;
- Луганская область - 74 случая;
- Львовская область - 1092 случая;
- Николаевская область - 424 случая;
- Одесская область - 997 случаев;
- Полтавская область - 394 случая;
- Ривненская область - 390 случаев;
- Сумская область - 570 случаев;
- Тернопольская область - 692 случая;
- Харьковская область - 732 случая;
- Херсонская область - 96 случаев;
- Хмельницкая область - 800 случаев;
- Черкасская область - 367 случаев;
- Черновицкая область - 596 случаев;
- Черниговская область - 475 случаев.