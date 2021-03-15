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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 570 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 18 марта в Сумской области подтверждено уже 52 374 случая заболевания COVID-19.

За среду добавилось 570 случаев. Выздоровело 148 человек, - всего 47 828. Умерло 5, - всего 747. Лечатся 3799.

В Украине 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4376 человек; летальных случаев - 267; выздоровели - 6514 человека; осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53039, методом ИФА - 21782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43959).

За все время пандемии в Украине заболело - 1504076 человек; выздоровели - 1244190 человек; летальных исходов - 29 253; проведения ПЦР-тестов - 7520147.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1092 случая;

- Винницкая область - 751 случай;

- Волынская область - 330 случаев;

- Днепропетровская область - 655 случаев;

- Донецкая область - 651 случай;

- Житомирская область - 1398 случаев;

- Закарпатская - 614 случаев;

- Запорожская область - 428 случаев;

- Ивано-Франковская область - 559 случаев;

- Киевская область - 727 случаев;

- Кировоградская область - 149 случаев;

- Луганская область - 74 случая;

- Львовская область - 1092 случая;

- Николаевская область - 424 случая;

- Одесская область - 997 случаев;

- Полтавская область - 394 случая;

- Ривненская область - 390 случаев;

- Сумская область - 570 случаев;

- Тернопольская область - 692 случая;

- Харьковская область - 732 случая;

- Херсонская область - 96 случаев;

- Хмельницкая область - 800 случаев;

- Черкасская область - 367 случаев;

- Черновицкая область - 596 случаев;

- Черниговская область - 475 случаев.

Общество
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Василь Хома
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