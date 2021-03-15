«Сумское НПО» может оказаться старше на 14 лет АО «Сумское НПО» в этом году празднует 125-летие.

Однако есть сомнения в этом юбилее. Их высказал на своей странице в Фейсбуке сумской краевед и коллекционер старины Сергей Гуцан. Возможно, завод основан не в 1896, а в 1882 году.

«СМНВО (Фрунзе) в цьому році святкує своє 125 річчя. До мого музею Причал Одіссея звертаються журналісти в пошуках матеріалів по цій темі. Звичайно, знаходжу і ділюсь. Вчора привернуло мою увагу фото, зроблене до 30-ліття діяльності? того ж самого підприємства! (1882-1912)... Виходячи з цього, хочеться зробити висновок - потрібна якась уточнююча інформація по часу заснування підприємства... Якщо 1882 рік є роком заснування, то 125-річчя не коректна дата... Цікаво знати думку моїх друзів з цього приводу...», - написал он.