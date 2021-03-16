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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:07223

У Сумах пройде конкурс-фестиваль «Джинсовий поет»

3 квітня у Конгрес-центрі СумДУ відбудеться відбір на конкурс-фестиваль «Джинсовий поет».

Сам конкурс відбудеться 25 квітня. Про це на свої сторінці у фейсбуці написала організаторка заходу Тетяна Нянькіна.

«Нарешті я можу це запостити.

Гряде конкурс-фестиваль в якому може взяти участь КОЖЕН, хто просто любить писати, читати і виконувати вірші чи прозу

Вік - від народження до глибокої старості!

Що читати - та що завгодно! Що тобі подобається, що тобі близьке, що ти носиш з собою в улюбленій книжці, чи колись скопіював з просторів інтернету!

Рівень підготовки - який завгодно! Окремо читатимуть блискучі майстри і просто ті, у кого, може й невеличкий досвід виступів, але безкінечна любов до слова!

3 квітня буде саме конкурс-відбір, а вже 25 квітня з нами станеться фестиваль з перформенсами, майстер-класами і дуже крутими штуками!

Яка в нас мета? Жити! і доводити, що поезія це кайф, це щастя, це частина нас самих...

Звісно будемо дотримуватися карантинних норм, звісно, якщо треба буде, перейдемо у он-лайн режим.

Про дуже круті призи напишу пізніше!

Номери телефонів для зв'язку з організаторами 066 201 18 46, 099 508 02 38, положення та заявку надішлемо після попередньої бесіди чи переписки - нам просто треба переконатися, що ви не збираєтеся читати щось зі шкільної програми.

Шукаємо вас - читці, автори і любителі поезії дуже поетичне вам цьом», - написала вона.

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