В Кролевце продолжили дистанционку В учреждениях дошкольного и внешкольного образования Кролеветчины продолжили дистанционную форму обучения.

Согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кролевецкого городского совета, заседание которой состоялось 17 марта, для предотвращения распространения заболевания на территории Кролевецкой территориальной громады было принято решение придерживаться в полном объеме жестких карантинных и противоэпидемических мероприятий.

А именно: с 20 по 26 марта продолжить дистанционную форму пребывания в учреждениях дошкольного образования, внешкольного образования, кружковых занятиях в учреждениях культуры Кролевецкой громады. Субъектам хозяйствования обеспечить неукоснительное соблюдение установленных ограничений в учреждениях торговли. Одновременно с тем на комиссии сообщили, что с 22.03.2021 по 27.03.2021 в учебных заведениях Кролевецкой громады начинаются весенние каникулы.

Отделение полиции и районное управление Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области будут продолжать контролировать соблюдение населением и субъектами хозяйственной деятельности карантина, пишет Сайт Кролевца.