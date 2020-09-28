Президент Украины переназначил главу Роменской РГА Сегодня, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский посвятил сразу два своих распоряжению главе Роменской РГА Денису Ващенко.

Сначала уволил, а затем снова назначил. Это связано с реорганизацией районов в Сумской области. Раньше Денис Ващенко руководил только Роменским районом, а теперь укрупненным районом, в состав которого вошли также Недригайловский и Липоводолинский районы.

Справка

Денис Ващенко возглавил Роменскую РГА в сентябре 2020 года. За 3 месяца он заработал как чиновник 137 тыс. грн. До этого работал в ЧП «Серго», где получил всего 17 тыс. грн. Его жена Вероника значительно успешнее мужа – 203 тыс. грн на заводе «Авиакон» в Конотопе. За год сумел скопить 50 тыс. грн, а всего их у него 190 тыс. грн и 37 тыс. долларов. Также у него во владении 2 га земли в с. Казацкое Конотопского района и автомобиль VOLKSWAGEN GOLF 2008 г.в., купленный в 2019 году за 159 тыс. грн. Также он пользуется домом 84 кв.м, земельным участком в 10 соток и квартирой в Конотопе, принадлежащими Татьяне Куреновой. В Ромнах жилья не имеет.