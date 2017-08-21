Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:27285

Главный промоутер туризма на Сумщине уволился

Начальник отдела туризма управления культуры Сумской облгосадминистрации Юрий Гладенко уволился.

Об этом экс-чиновник сообщил в Фейсбуке.

«17 березня став першим днем, коли зранку не поспішав на роботу. Вдячний усім, з ким розпочав туристичний розвиток області на посаді керівника відділу туризму в Сумській облдержадміністрації, хто підтримував та йшов поруч. Часто на думку спадали слова Олександра Довженка про те, коли двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, другий - зорі. Що кому, а я бачив зорі», - написал он.

Напомним: Юрий Гладенко пришел в облгосадминистрацию в августе 2017 года на должность начальника отдела туризма, который тогда был самостоятельным подразделением. Позже его переименовали в отдел промоции и туризма, а затем с снова в отдел туризма в составе управления культуры.

Досуг Юрий Гладенко
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

На Сумщине назначили главного по туризму
21.08.2017 17:07

На Сумщине назначили главного по туризму

Развитием туризма на Сумщине будет заниматься Юрий Гладенко....

Новости

На Сумщине еще 283 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:36
Президент Украины переназначил главу Роменской РГА
Сегодня 22:51
Главный промоутер туризма на Сумщине уволился
Сегодня 22:27
Сумской журналист рассказал о симптомах после вакцинации от COVID-19
Сегодня 21:47
Директор «Сумытеплоэнерго» стал владельцем кинотеатра «Дружба»
Сегодня 20:44
В Сумской райгосадминистрации новый руководитель
Сегодня 20:24
В Сумах вакцинировали от COVID-19 баскетболистов
Сегодня 17:58
Россияне отрицают залет их вертолета на Сумщину
Сегодня 17:52
Ахтырские полицейские задержали наркодилера
Сегодня 17:50
На Сумщине будут судить экс-руководителя колонии и двух его подчиненных за завладение безосновательно выплаченными зарплатами и премиями
Сегодня 17:28
В Конотопе открыли первую полицейскую станцию
Сегодня 17:24
Патрульные обнаружили у сумчанина нож с признаками холодного оружия
Сегодня 17:20
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
Сегодня 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
Сегодня 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
Сегодня 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
Сегодня 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
Сегодня 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
Вчера 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Вчера 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Вчера 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Вчера 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
15.03.2021 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
15.03.2021 14:58
Во что одевать новорожденного
15.03.2021 13:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
20.35; 22.45; с 18.03.2021 - 16.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
18.30; 20.45; с 18.03.2021 - 12.30
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
18.00; с 18.03.2021 - 10.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30; 22.50; 18,20,22-24.03.2021 - 20.35; 19,21.03.2021 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.