Главный промоутер туризма на Сумщине уволился Начальник отдела туризма управления культуры Сумской облгосадминистрации Юрий Гладенко уволился.

Об этом экс-чиновник сообщил в Фейсбуке.

«17 березня став першим днем, коли зранку не поспішав на роботу. Вдячний усім, з ким розпочав туристичний розвиток області на посаді керівника відділу туризму в Сумській облдержадміністрації, хто підтримував та йшов поруч. Часто на думку спадали слова Олександра Довженка про те, коли двоє дивляться вниз, один бачить калюжу, другий - зорі. Що кому, а я бачив зорі», - написал он.

Напомним: Юрий Гладенко пришел в облгосадминистрацию в августе 2017 года на должность начальника отдела туризма, который тогда был самостоятельным подразделением. Позже его переименовали в отдел промоции и туризма, а затем с снова в отдел туризма в составе управления культуры.