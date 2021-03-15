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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:47404

Сумской журналист рассказал о симптомах после вакцинации от COVID-19

Сумской журналист Виталий Кохан, который в понедельник вакцинировался от коронавируса, рассказал о своем самочувствии.

«Привіт усім!

Дві доби після першого щеплення: короткі підсумки...

Якщо пам'ятаєте, то першу дозу вакцини від Oxford/AstraZeneca (Covishield) мені "шмальнули" у понеділок, 15 березня. У вівторок вранці відчував себе абсолютно нормально. Лише місце уколу боліло як синяк після забою. Ну, як боліло? Саме по собі ні, лише якщо торкнутися, або рухи якісь робити рукою.

Сьогодні ж, 17-го, зранку відчув, що щось із горлом. Думав, що випив холодний узвар із холодильника (а наче й не дуже холодний був)... Аж ні, відчуття у горлі - як після ангіни, хоча гланди не набрякли, а лише трохи почервоніли. Також "душить" на слух і трохи на ніс. І в тілі слабкість така, ніби встав на ноги після хвороби...

Тут і згадав, що серед можливих побічних симптомів вакцинації - запалення лімфовузлів. Десь перед обідом поміряв температуру - 36,6. Ну, думаю, минеться!

Але день триває, а мене все не попускає. Після 18.00 виміряв температуру повторно: 37,9! Тож випив склянку із гарячим напоєм з пакету із високим вмістом парацетамолу.

Наразі свій загальний стан оцінюю на "терпимо"! ))

Далі буде...

P.S. Дякую всім друзякам, які відгукнулися на мої попередні дві публікації з приводу щеплення (вони є раніше на моїй сторінці)! А вас було сотні з усіх-усюд: Суми, Київ, Чернівці, Одеса, Рівне, Ванкувер, Париж, Велика Писарівка, Охтирка, Вроцлав, Давос і т.д., і т.п. - як публічно, так і у приватні повідомлення отримав їх масу! Причому, як від повної підтримки, так і до повного заперечення моєї участі у вакцинації! )) Але всім дякую, бо ніхто з тих, хто писав або ставив вподобайки, не залишився байдужим!

Ще зазначу, що на щеплення я пішов абсолютно свідомо і добровільно. Вважаю, що від вакцинації будь-кому буде набагато більше користі, ніж від її відмови.

Наостанок наголошу, що можливі побічні симптоми можуть проявлятися у кожного/ої індивідуально, тож "рівнятися" на мене не варто! Адже, як і обіцяв, просто інформую про свій стан після щеплення.

Будьте здорові та бережіть себе!» - написал он.

Общество
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