Директор «Сумытеплоэнерго» стал владельцем кинотеатра «Дружба» Директор «Сумытеплоэнерго» Дмитрий Васюнин, которого осенью сумчане выбрали депутатом Сумского городского совета от «Батькивщины», стал новым учредителем ООО «Кинотеатр «Дружба».

Соответствующая информация указана в государственном реестре юрлиц. Вместе с основателем изменился и руководитель предприятия. Вместо Николая Цыганенко кинотеатром теперь руководит Дмитрий Пороховатый - бывший старший опер ГУ ГФС в Сумской области, пишет Sumy.Today.

Напомним, в ГФС работал до «Сумытеплоэнерго» и сам г-н Васюнин, но был люстрирован. В прошлом году суд признал незаконной его люстрацию и восстановил на работе с выплатой 900 тыс. грн зарплаты за вынужденный прогул. Тот на некоторое время восстановился, но потом снова стал директором «Сумытеплоэнерго». Из судебного реестра известно, что ООО «Кинотеатр «Дружба» было должно бюджету Сумской громады больше 100 000 гривен арендной платы. Однако в марте, после смены собственника и руководства, долг погасили и судебное дело закрыли.