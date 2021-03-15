Россияне отрицают залет их вертолета на Сумщину

Сегодня Государственная пограничная служба Украины получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом из РФ.
В своем ответе российские пограничники утверждают, что авиация применялась вдоль их границы, и факт нарушения не признают. При этом, не давая никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных «приборов объективного контроля».
Напомним, 16 марта в 14:05 пограничный наряд Госпогранслужбы Украины на одном из направлений в пределах Сумской области зафиксировал вертолет из Российской Федерации, который углубился на территорию Украины на расстояние около 50 метров. В письме российским пограничникам требовалось сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению режима государственной границы Украины, сообщает МВД Украины.