Россияне отрицают залет их вертолета на Сумщину Ссылаясь на «приборы объективного контроля», российская сторона отрицает нарушения государственной границы Украины своим вертолетом.

Сегодня Государственная пограничная служба Украины получила ответ от российской стороны о зафиксированном факте нарушения режима государственной границы Украины вертолетом из РФ.

В своем ответе российские пограничники утверждают, что авиация применялась вдоль их границы, и факт нарушения не признают. При этом, не давая никаких подтверждений, они ссылаются на показания непонятных «приборов объективного контроля».

Напомним, 16 марта в 14:05 пограничный наряд Госпогранслужбы Украины на одном из направлений в пределах Сумской области зафиксировал вертолет из Российской Федерации, который углубился на территорию Украины на расстояние около 50 метров. В письме российским пограничникам требовалось сообщить принадлежность летательного аппарата и обстоятельства, которые привели к нарушению режима государственной границы Украины, сообщает МВД Украины.