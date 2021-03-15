На Сумщине будут судить экс-руководителя колонии и двух его подчиненных за завладение безосновательно выплаченными зарплатами и премиями Сумской областной прокуратурой 17 марта утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя исправительной колонии и двух его подчиненных, которые в составе организованной преступной группы завладели бюджетными средствами в размере почти 200 тыс. грн.

По данным следствия, бывший начальник и двое работников одного из исправительных учреждений Сумщины разработали механизм противоправного обогащения. В частности, в весенне-летний период 2020 года, когда котельная не работала, члены группы составили фиктивные табели учета использования рабочего времени и вносили в них сведения по ряду работников, которые на самом деле на работу не выходили. Поэтому указанным работникам безосновательного начислялась заработная плата и премии. Операторы котельной, в свою очередь, каждый месяц, после получения на банковскую карточку средств, 80% дохода должны были отдать организаторам схемы.

Деятельность группы прекращено по материалам Управления стратегических расследований в Сумской области следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.