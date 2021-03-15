В Конотопе открыли первую полицейскую станцию Стация будет обслуживать три микрорайона города и будет способствовать улучшению безопасности граждан, проживающих на территории обслуживания.

Расположена она в помещении бывшего подразделения ГАИ по ул. Выровской. В помещении оборудованы три служебных кабинета: для участкового офицера полиции, инспектора по ювенальной превенции и работника отдела реагирования патрульной полиции. Здесь ежедневно будут дежурить правоохранители, и сюда же жители обращаться в случае необходимости.

«Новая полицейская станция будет обслуживать три микрорайона города: Жилой массив, «Куба» и Загребелье. Это в основном частный сектор, жители которого пожилые люди, - говорит Сергей Забозлаев, начальник Конотопского районного отдела полиции. - Создание такой станции облегчит им доступ к полицейским услугам, а также будет способствовать улучшению ситуации безопасности на указанной территории обслуживания».

Также руководитель Конотопской полиции на символических торжествах по случаю открытия станции отметил, что она является первой в очереди других полицейских станций, запланированных к созданию и введение в действие в рамках реализации проекта «Полицейский офицер громады» и ее создание будет способствовать дальнейшей тесной коммуникации полиции и общины в реализации совместных программ безопасности и проектов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.