В Роменском районе открыли современную амбулаторию Сегодня, 17 марта, в Сынивке Роменского района открыли амбулаторию первичной медицинской помощи.

На строительство этой амбулатории было выделено более 9 млн грн. Это средства государственного бюджета, предусмотренные в рамках программы «Большая стройка» в софинансировании с бюджетом сельского совета.

Открывать амбулаторию приехал целый губернатор Сумщины.

«Я доволен результатом строительных работ, - отметил Василий Хома, осмотрев амбулаторию. - Особенно сегодня, когда такая сложная ситуация с COVID-19, открытие такого медицинского учреждения является очень важным для людей. Жители Сумщины, независимо от места их проживания, должны знать, что они вовремя получат медицинскую помощь».