На Сумщине ограничат движение грузовиков Службой автомобильных дорог в Сумской области принято решение об ограничении движения в период с 22 марта по 15 апреля грузовых транспортных средств с осевой нагрузкой более 7 тс - на дорогах государственного значения (международных, национальных, региональных, территориальных).

Перечень участков автомобильных дорог общего пользования (государственного значения) Сумской области на которых ограничено движение грузовых транспортных средств и других самоходных машин и механизмов в приложении доступном по ссылке