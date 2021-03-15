Кого на Сумщине будут вакцинировать от COVID-19 вне очереди Участников боевых действий, общественных деятелей, журналистов, народных депутатов и других публичных лиц призывают прививаться для популяризации вакцинации.

Как сообщил во время брифинга Сергей Бутенко, согласно приказу Министерства здравоохранения, с целью снижения рисков неиспользования доз вакцин, поставляемых в многодозных флаконах, для популяризации вакцинации и в поддержку коммуникационной кампании за вакцинацию приглашают публичных и общественных деятелей.

«Я обращаюсь к жителям области, из тех категорий, о которых говорится в приказе Минздрава № 443. Это кроме медиков, участники боевых действий, народные депутаты, руководители органов исполнительной власти, областного совета, органов местного самоуправления, лидеры религиозных организаций; писатели, журналисты, спортсмены, музыканты, актеры и другие. Приглашаю обратиться в управление здравоохранения облгосадминистрации по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 29, - отметил Сергей Бутенко. - В управлении вы заполните анкету, и в случае, когда мы видим, планируя день, что у нас есть излишки вакцины, мы оперативно Вам звоним, и говорим, что можно прийти в заведение, где работает мобильная бригада, и получить прививку».

По словам руководителя управления здравоохранения, прививки вносится в электронный реестр (поэтому за Вами уже будет забронирована вторая доза) и подтягивается к декларации за семейным врачом. После получения второй дозы прививки семейный врач сможет выдать сертификат, который будет полезным, в частности, для выезда в другие страны мира.

За дополнительной информацией звоните в управление здравоохранения облгосадминистрации, тел. / Факс: (0542) 60-02-40, 66-17-90.