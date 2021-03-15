Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:45123

В Сумах провели Открытый чемпионат города по спортивной акробатике

На выходных состоялся Открытый чемпионат города Сумы по спортивной акробатике в разных возрастных категориях.

Соревнования проходили в спортивном акробатическом зале КЗ «КДЮСШ № 2» по пр. Курский, 81.

Участие в чемпионате приняли спортсмены из городов Сумы, Ахтырка и Харьков.

Так, по итогам чемпионата победителями в упражнениях по возрастным группам стали:

- женские упражнения (двойки): София Кротова, Кристина Криванич (по программе мастеров спорта, г. Харьков), Вероника Титаренко, Марина Соколенко (по программе кандидатов в мастера спорта, г. Сумы), Леся Корниенко, Анна Акулкина (по программе первого разряда, г. Харьков), Анастасия Дудник, Дарья Левченко (по программе первого юношеского разряда, г. Харьков), Таисия Билан, София Луценко (по программе третьего юношеского разряда, г. Сумы);

- смешанные пары: Иван Кочмар, Яна Щетинина (по программе кандидата в мастера спорта, г. Харьков), София Шпиток, Андрей Драниченко (по программе первого разряда, г. Сумы);

- мужские упражнения (двойки): Александр Шпиток, Дмитрий Придатко (по программе второго юношеского разряда, г. Сумы);

- женские упражнения (тройки): Алина Кипень, Алина Михайлова, Алина Желтова (по программе мастеров спорта 15 лет и старше, г. Харьков), Дарья Пархоменко, Полина Дорош, Владислава Фомина (по программе мастеров спорта 12-18 лет, г. Сумы), Богдана Скупская, София Кривцова, София Половинка (по программе кандидата в мастера спорта, г. Сумы), Владислава Данильченко, Полина Терещенко, Ксения Зимак (по программе первого разряда, г. Сумы), Каролина Суворова, София Колот, Виктория Рубан (по программе первого юношеского разряда, г. Ахтырка), Анна Кальченко, Ксения Пинчук, Екатерина Майборода (по программе третьего юношеского разряда, г. Сумы);

- индивидуальные упражнения (девушки): Анастасия Сердюк (2015 г.р.), Мария Гмыря (2012, г. Сумы), Марина Сонина (2011, г. Сумы), Ксения Юркова (2010 и старше, г. Сумы);

- индивидуальные упражнения (юноши): Святослав Чорненький (г. Харьков).

Спорт
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 283 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:36
Кого на Сумщине будут вакцинировать от COVID-19 вне очереди
Сегодня 16:58
В Сумах провели Открытый чемпионат города по спортивной акробатике
Сегодня 16:45
В Сумском районе полиция задержала автовора
Сегодня 16:34
В Шостке полицейские задержали разбойника на месте преступления
Сегодня 16:31
Сумской полицейский взял бронзу на домашнем чемпионате Украины по рукопашному бою
Сегодня 16:23
За убийство отчима сумчанину дали 8 лет лишения свободы
Сегодня 16:18
В Шостке провели Всеукраинский юношеский турнир по гандболу
Сегодня 16:00
Сумские чирлидерши отличились на Кубке Украины
Сегодня 15:31
В Сумах откроют Центр олимпийской подготовки по пляжному волейболу
Сегодня 14:54
Фахівці обласного центру зайнятості Сумщини вакцинувалися від COVID-19
Сегодня 14:53
Нардеп с Сумщины знает, как обмануть сенсорную кнопку в Раде
Сегодня 14:27
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
Сегодня 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
Сегодня 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
Сегодня 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
Сегодня 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
Вчера 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Вчера 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Вчера 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Вчера 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
15.03.2021 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
15.03.2021 14:58
Во что одевать новорожденного
15.03.2021 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
15.03.2021 09:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
20.35; 22.45; с 18.03.2021 - 16.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
18.30; 20.45; с 18.03.2021 - 12.30
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
18.00; с 18.03.2021 - 10.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30; 22.50; 18,20,22-24.03.2021 - 20.35; 19,21.03.2021 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.