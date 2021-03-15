В Сумах провели Открытый чемпионат города по спортивной акробатике На выходных состоялся Открытый чемпионат города Сумы по спортивной акробатике в разных возрастных категориях.

Соревнования проходили в спортивном акробатическом зале КЗ «КДЮСШ № 2» по пр. Курский, 81.

Участие в чемпионате приняли спортсмены из городов Сумы, Ахтырка и Харьков.

Так, по итогам чемпионата победителями в упражнениях по возрастным группам стали:

- женские упражнения (двойки): София Кротова, Кристина Криванич (по программе мастеров спорта, г. Харьков), Вероника Титаренко, Марина Соколенко (по программе кандидатов в мастера спорта, г. Сумы), Леся Корниенко, Анна Акулкина (по программе первого разряда, г. Харьков), Анастасия Дудник, Дарья Левченко (по программе первого юношеского разряда, г. Харьков), Таисия Билан, София Луценко (по программе третьего юношеского разряда, г. Сумы);

- смешанные пары: Иван Кочмар, Яна Щетинина (по программе кандидата в мастера спорта, г. Харьков), София Шпиток, Андрей Драниченко (по программе первого разряда, г. Сумы);

- мужские упражнения (двойки): Александр Шпиток, Дмитрий Придатко (по программе второго юношеского разряда, г. Сумы);

- женские упражнения (тройки): Алина Кипень, Алина Михайлова, Алина Желтова (по программе мастеров спорта 15 лет и старше, г. Харьков), Дарья Пархоменко, Полина Дорош, Владислава Фомина (по программе мастеров спорта 12-18 лет, г. Сумы), Богдана Скупская, София Кривцова, София Половинка (по программе кандидата в мастера спорта, г. Сумы), Владислава Данильченко, Полина Терещенко, Ксения Зимак (по программе первого разряда, г. Сумы), Каролина Суворова, София Колот, Виктория Рубан (по программе первого юношеского разряда, г. Ахтырка), Анна Кальченко, Ксения Пинчук, Екатерина Майборода (по программе третьего юношеского разряда, г. Сумы);

- индивидуальные упражнения (девушки): Анастасия Сердюк (2015 г.р.), Мария Гмыря (2012, г. Сумы), Марина Сонина (2011, г. Сумы), Ксения Юркова (2010 и старше, г. Сумы);

- индивидуальные упражнения (юноши): Святослав Чорненький (г. Харьков).