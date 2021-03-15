Вихованці Сумських ДМШ здобули перемоги в Міжнародному фестивалі-конкурсі «Первоцвіти» У Сумах відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс інструментального, вокального, хореографічного, театрального мистецтв та театрів мод «Первоцвіти», який щорічно збирає таланти в рамках творчого проєкту «Тріумф-Fest».

Проєкт створеного з метою здійснення культурних, освітньо-видовищних заходів Всеукраїнського рівня, виявлення і підтримки талановитих дітей та молодь у різних видах мистецтва і творчості. Також одним із завдань є організація атмосфери для стимулювання керівників та учасників до розвитку талантів.

Серед засновників та організаторів фестивалю Національна Всеукраїнська музична спілка та Всеукраїнська спілка сучасної та естрадної хореографії.

Захід відбувся в режимах офлайн та онлайн на базі Палацу культури «Хімік» ПАТ «Сумихімпром».

Володарями Гран-Прі став квартет Сумської ДМШ № 1 у складі Максима ПАВЛЮЧКА, Артема ПАВЛЮЧКА, Ярослава САВИЦЬКОГО та Аліни ПАВЛЮЧОК.

І місце здобули учениці ДМШ № 3 Влада МОТРЕНКО (викладач Ольга ТРАЛО) та Злата ГОЛЕНКО (викладач Ірина ЛІСОВЕЦЬ).

ІІ місце – Єсєнія БЄЛІК (викладач Ольга Трало) та Емма РИБАЛКО (викладач Ірина Лісовець).