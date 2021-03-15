Ахтырские полицейские задержали наркодилера В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские разоблачили мужчину, который сбыл жителю Харьковской области около 10 граммов наркотического вещества, внешне похожего на каннабис, заработав за это 150 гривен.

Злоумышленником оказался ранее судимый за подобные преступления 36-летний житель села Корабельское. Полицейские изъяли наркотическое вещество и направили на экспертное исследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.