В Сумском районе полиция задержала автовора Работники Сумского районного управления полиции раскрыли кражу из автомобиля, совершенную несколькими днями ранее.

Преступление было совершено в с. Степановка Сумского района 10 марта. Тогда неизвестный злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяина, проник в салон чужого автомобиля ВАЗ-2106 и похитил оттуда сабвуфер, канистру для горючего, автомобильное масло и бензопилу.

Сообщение о краже было зарегистрировано, и правоохранители взялись разыскивать вора. Оперативная работа полицейских быстро дала желаемый результат: подозреваемого в совершении преступления быстро установили. Им оказался 25-летний житель этого же населенного пункта.

В полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Сейчас злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Полиция проверяет мужчину на причастность к другим подобным преступлениям на территории населенных пунктов Сумского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.