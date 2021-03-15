Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:31205

В Шостке полицейские задержали разбойника на месте преступления

Вечером 16 марта в Шостке злоумышленник проник в дом 51-летнего мужчины, избил хозяина и, угрожая ему ножом, стал требовать деньги.

Около 18.00 часов по спецлинии «102» поступило сообщение от 51-летнего жителя Шостки. Мужчина умолял о помощи. По указанному адресу немедленно выехали оперативные сотрудники Шосткинского районного управления полиции во главе с руководством подразделения.

Уже на месте выяснилось, что злоумышленник проник в частный дом заявителя, избил хозяина и, угрожая ему ножом, потребовал деньги. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в районное управление полиции.

«Злоумышленнику 40 лет, он имеет судимости за совершение имущественных преступлений, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Сам же пострадавший хорошо знал нападающего, ведь тот несколько лет назад уже похищал у него деньги и имущество».

Подробнее допросив пострадавшего, следователи полиции установили ход событий.

Вечером хозяин через окно увидел знакомого, который сначала ходил по его двору, а потом стал стучать в дверь. Когда же он не открыл - злоумышленник выбил входную дверь в жилище. Бил, угрожал ножом и требовал деньги, пока от мощного удара пострадавший не упал и не потерял сознание. Когда же очнулся - сразу вызвал полицейских. Сам же нападающий в это время уже находился во дворе домохозяйства. Здесь его и увидели правоохранители, прибывшие на вызов.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 283 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:36
Кого на Сумщине будут вакцинировать от COVID-19 вне очереди
Сегодня 16:58
В Сумах провели Открытый чемпионат города по спортивной акробатике
Сегодня 16:45
В Сумском районе полиция задержала автовора
Сегодня 16:34
В Шостке полицейские задержали разбойника на месте преступления
Сегодня 16:31
Сумской полицейский взял бронзу на домашнем чемпионате Украины по рукопашному бою
Сегодня 16:23
За убийство отчима сумчанину дали 8 лет лишения свободы
Сегодня 16:18
В Шостке провели Всеукраинский юношеский турнир по гандболу
Сегодня 16:00
Сумские чирлидерши отличились на Кубке Украины
Сегодня 15:31
В Сумах откроют Центр олимпийской подготовки по пляжному волейболу
Сегодня 14:54
Фахівці обласного центру зайнятості Сумщини вакцинувалися від COVID-19
Сегодня 14:53
Нардеп с Сумщины знает, как обмануть сенсорную кнопку в Раде
Сегодня 14:27
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
Сегодня 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
Сегодня 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
Сегодня 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
Сегодня 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
Вчера 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Вчера 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Вчера 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Вчера 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
15.03.2021 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
15.03.2021 14:58
Во что одевать новорожденного
15.03.2021 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
15.03.2021 09:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
20.35; 22.45; с 18.03.2021 - 16.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
18.30; 20.45; с 18.03.2021 - 12.30
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
18.00; с 18.03.2021 - 10.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
20.30; 22.50; 18,20,22-24.03.2021 - 20.35; 19,21.03.2021 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.