В Шостке полицейские задержали разбойника на месте преступления Вечером 16 марта в Шостке злоумышленник проник в дом 51-летнего мужчины, избил хозяина и, угрожая ему ножом, стал требовать деньги.

Около 18.00 часов по спецлинии «102» поступило сообщение от 51-летнего жителя Шостки. Мужчина умолял о помощи. По указанному адресу немедленно выехали оперативные сотрудники Шосткинского районного управления полиции во главе с руководством подразделения.

Уже на месте выяснилось, что злоумышленник проник в частный дом заявителя, избил хозяина и, угрожая ему ножом, потребовал деньги. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его в районное управление полиции.

«Злоумышленнику 40 лет, он имеет судимости за совершение имущественных преступлений, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Сам же пострадавший хорошо знал нападающего, ведь тот несколько лет назад уже похищал у него деньги и имущество».

Подробнее допросив пострадавшего, следователи полиции установили ход событий.

Вечером хозяин через окно увидел знакомого, который сначала ходил по его двору, а потом стал стучать в дверь. Когда же он не открыл - злоумышленник выбил входную дверь в жилище. Бил, угрожал ножом и требовал деньги, пока от мощного удара пострадавший не упал и не потерял сознание. Когда же очнулся - сразу вызвал полицейских. Сам же нападающий в это время уже находился во дворе домохозяйства. Здесь его и увидели правоохранители, прибывшие на вызов.

Сейчас подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.