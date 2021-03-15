Сумской полицейский взял бронзу на домашнем чемпионате Украины по рукопашному бою В Сумах завершился чемпионат Национальной полиции Украины по рукопашному бою.

Сегодня, 17 марта, в Сумах, на базе манежа СумГУ состоялось торжественное закрытие чемпионата, который проходил 16-17 марта. В борьбе за первенство сошлись команды Главных управлений Национальной полиции в областях, Департаментов стратегических расследований, полиции охраны и патрульной полиции.

По результатам поединков места распределились следующим образом: первое место заняла команда ГУНП в Луганской области, второе место - команда ГУНП в Харьковской области, третье - команда ГУНП в Донецкой области.

В личном первенстве, в весовой категории до 80 кг, третье место занял сотрудник ГУНП в Сумской области Александр Канивец.

Участники соревнований получили медали, кубки и дипломы соответствующего степени, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.