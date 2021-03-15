За убийство отчима сумчанину дали 8 лет лишения свободы Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 38-летнего мужчины, который лишил жизни своего отчима.

Трагедия произошла 16 марта 2020 года в г. Сумы. Уже утром мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, на этой почве у него возник спор с отчимом. Возмутившись на нецензурные высказывания, он нанес своему отчиму около 40 ударов кулаками по лицу и телу. От полученных травм 66-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 8 годам лишения свободы. Приговор ждал в СИЗО, пишет пресс-служба областной прокуратуры.