В Сумах откроют Центр олимпийской подготовки по пляжному волейболу

Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп от Сумщины, президент Федерации волейбола области Игорь Молоток.
«Сегодня получил просто бомбезную новость! Кабмин утвердил создание Государственного центра олимпийской подготовки по пляжному волейболу. И он будет, как мы и добивались, в Сумах!!!
На базе Сумского государственного университета, где уже есть все условия для подготовки национальной сборной.
Сейчас надо согласовать все «бумажные» процедуры - и let’s go! Думаю, официальное открытие будет в апреле», - написал он.
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