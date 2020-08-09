В Сумах откроют Центр олимпийской подготовки по пляжному волейболу Кабмин утвердил создание Государственного центра олимпийской подготовки по пляжному волейболу в Сумах.

Об этом в Фейсбуке сообщил нардеп от Сумщины, президент Федерации волейбола области Игорь Молоток.

«Сегодня получил просто бомбезную новость! Кабмин утвердил создание Государственного центра олимпийской подготовки по пляжному волейболу. И он будет, как мы и добивались, в Сумах!!!

На базе Сумского государственного университета, где уже есть все условия для подготовки национальной сборной.

Сейчас надо согласовать все «бумажные» процедуры - и let’s go! Думаю, официальное открытие будет в апреле», - написал он.