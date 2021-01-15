Фахівці обласного центру зайнятості Сумщини вакцинувалися від COVID-19

Аби запобігти COVID-19, сьогодні перші 30 фахівців обласного центру зайнятості теж вакцинувалися.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, добровільний захід з ініціативи профспілкової організації та адміністрації пройшов організовано у приміщенні ОЦЗ, самопочуття всіх працівників, які отримали першу дозу вакцини CoviShield, добре.
Спеціалісти обласного центру зайнятості щиро вдячні за чуйність та професіоналізм медиків, які проводили щеплення, та за отримані вичерпні та кваліфіковані відповіді на запитання.
Слід зазначити, що за рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров'я відсьогодні збільшило інтервал між щепленнями імунобіологічним препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів. Це не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках 4 - 12 тижнів.
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