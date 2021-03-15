В Шостке провели Всеукраинский юношеский турнир по гандболу

Команды юношей и девушек Шосткинского КДЮСШ «Барса» завоевали бронзовые награды.
Итоги соревнований:
среди юношей
I место - СДЮСШОР г. Зеньков-1
II место – ДЮСШ г. Черноморск;
III место - КДЮСШ «Барса»-1 г. Шостка;
4 место - СДЮСШОР г. Зеньков-2
5 место – ДЮСШ г. Ахтырка;
6 место - КДЮСШ «Барса»-2 г. Шостка.
среди девушек
I место - КСЛИ г. Киев;
II место - СДЮСШОР г. Зеньков;
III место - КДЮСШ «Барса»-1 г. Шостка;
4 место - КДЮСШ «Барса»-2 г. Шостка;
5 место – ДЮСШ г. Конотоп;
6 место - ДЮСШ-2 г. Киев.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и грамотами.
Тренеры шосткинских спортсменов - Мария Хлыстун, Светлана Настюха, Лариса Мирошниченко, Галина Ротар.