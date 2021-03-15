В Шостке провели Всеукраинский юношеский турнир по гандболу 12-14 марта в Шостке состоялся Всеукраинский турнир по гандболу среди юношей и девушек на призы городского головы Шостки.

Команды юношей и девушек Шосткинского КДЮСШ «Барса» завоевали бронзовые награды. Итоги соревнований: среди юношей I место - СДЮСШОР г. Зеньков-1 II место – ДЮСШ г. Черноморск; III место - КДЮСШ «Барса»-1 г. Шостка; 4 место - СДЮСШОР г. Зеньков-2 5 место – ДЮСШ г. Ахтырка; 6 место - КДЮСШ «Барса»-2 г. Шостка. среди девушек I место - КСЛИ г. Киев; II место - СДЮСШОР г. Зеньков; III место - КДЮСШ «Барса»-1 г. Шостка; 4 место - КДЮСШ «Барса»-2 г. Шостка; 5 место – ДЮСШ г. Конотоп; 6 место - ДЮСШ-2 г. Киев. Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и грамотами. Тренеры шосткинских спортсменов - Мария Хлыстун, Светлана Настюха, Лариса Мирошниченко, Галина Ротар.