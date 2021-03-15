Сумские чирлидерши отличились на Кубке Украины

Сумскую область представила команда «JUST & U», добыв золото и три серебра соревнований.
Первое место в номинации «Urban CHEER dance dabble», возрастная категория Juniors, получили София Головко и Полина Павленко.
Вторые места завоевали:
- в номинации «CHEER dance dabble» в возрастной категории Seniors - Юлия Голик, Полина Стонаева;
- в номинации «Perfomance CHEER dance» в возрастной категории Juniors - София Пташниченко, Дарья Кислая;
- в номинации «Jazz dance solo» в возрастной категории Juniors - Полина Павленко.