Нардеп с Сумщины знает, как обмануть сенсорную кнопку в Раде С момента введения кнопки прошло чуть больше двух недель, но воображение нардепов непрестанно подбрасывала все новые способы борьбы с досадным механизмом, который мешает кнопкодавить.

Нардеп «Слуги народа» Александр Качура родом из Конотопа купил простое устройство на Alibaba, но уточнил, что «кнопкодавить» еще не пробовал, пишет Чесно.

Рассказывает для Телеканал Украина 24:

«Я, кстати, купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку - и сенсорная кнопка работает», - сказал Качура.

Когда журналист спросил, можно ли таким образом «кнопкодавить», Качура ответил: «Не знаю, как «кнопкодавить», но сенсорную кнопку можно обмануть».

Напомним: 2 марта в Раде усилили борьбу с «кнопкодавством», для этого в парламенте установили сенсорные кнопки для голосования.