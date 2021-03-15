Нардеп с Сумщины знает, как обмануть сенсорную кнопку в Раде

Нардеп «Слуги народа» Александр Качура родом из Конотопа купил простое устройство на Alibaba, но уточнил, что «кнопкодавить» еще не пробовал, пишет Чесно.
Рассказывает для Телеканал Украина 24:
«Я, кстати, купил на Alibaba такую подушечку, которая нагревается. Ставишь эту подушку - и сенсорная кнопка работает», - сказал Качура.
Когда журналист спросил, можно ли таким образом «кнопкодавить», Качура ответил: «Не знаю, как «кнопкодавить», но сенсорную кнопку можно обмануть».
Напомним: 2 марта в Раде усилили борьбу с «кнопкодавством», для этого в парламенте установили сенсорные кнопки для голосования.