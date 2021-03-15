В Сумах ветераны АТО митинговали под зданием ОГА Представители ветеранских организаций Сумщины утром 17 марта устроили акцию протеста у здания областной администрации.

Они требовали отменить распоряжение главы ОГА о создании координационного совета по оказанию помощи участникам боевых действий и членам их семей, так как, по их мнению «в данный координационный совет включили лиц с пророссийскими взглядами», пишет Суспільне.

Среди требований также вопросы обеспечения государственных льгот: получение земли и бесплатного проезда. Кроме того, митингующие требуют разработать областную социальную программу по оказанию помощи на покупку жилья участникам АТО / ООС и программу с поддержкой семей погибших.

По подсчетам организаторов, на митинг собрались около 200 человек. В полиции сообщили о полусотне участников.

Глава Сумской ОГА Василий Хома к участникам акции не вышел. Его заместитель Вячеслав Печененко сообщил, что его шеф поехал в Ромны на открытие амбулатории.

Это сообщение возмутило АТОшников. Печененко также сказал, что глава ОГА сможет встретиться с участниками акции 22 марта.