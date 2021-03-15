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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:57258

В Шостке готовится опытное производство порохов и метательных зарядов

В Шостке на Государственном научно-исследовательском институте химических продуктов готовится опытное производство порохов и метательных зарядов нового типа.

В эфире программы Security Talks на Апостроф TV директор дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов ГК «Укроборонпром» Андрей Артюшенко рассказал, что подготовка находится на завершающей стадии.

На создание соответствующего производства государственной целевой программой были профинансированы необходимые потребности.

«В этом году мы уже планируем перейти на собственное производство на этих фондах пироксилиновых порохов в объеме 20 тонн в год. То есть текущую насущную необходимость Вооруженных Сил мы уже сможем удовлетворять», - рассказал об объемах Андрей Артюшенко.

Пироксилиновые пороха используются в огнестрельном оружии и артиллерии, а также в твердотопливных ракетных двигателях.

Преимуществом этого типа взрывчатого вещества является возможность длительного хранения при различных температурных режимах и временах года, сообщает Украинский милитарный портал.

Общество
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