В Шостке расстреливают котов 16 марта вечером кот одной из жительниц Садового микрорайона вернулся домой весь в крови.

Из него фонтаном била кровь, пишет у себя в Фейсбуке местная волонтер Татьяна Пискурева. Хозяйка четвероногого повезла раненого любимца к ветврачу «Ветеринарного дома». Коту сделали операцию. Из тела животного извлекли пулю.

«Есть вероятность того, что в его теле ещё есть пули. Нужно делать рентген. Женщина написала заявление в полицию», - пишет волонтер.

Сейчас ОО «Доброе сердце. Шостка» открыла сбор денег на реабилитацию рыжего пострадавшего.

В полиции подтвердили, что владелица кота действительно написала заявление. Ее обращение внесли в журнал единого учета. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет решено, открывать производство, пишет Шостка.инфо.