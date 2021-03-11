Под Сумами на пожаре погиб человек 16 марта в 20:11 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорания в жилом доме в с. Владимировка Сумского района.

О пожаре сообщили соседи, которые увидели дым из окон помещения. На место происшествия были направлены дежурные караулы 3-й государственной пожарно-спасательной части и 27-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено облицовку стен и потолка по всей площади, кровлю на площади до 2 кв. м, окна и вещи домашнего обихода. Образовалось сильное задымление, из-за чего, пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта и водонапорной башни, которые находились на расстоянии до 1 км и 1,5 км от центра горения. Существовала угроза распространения огня на весь жилой дом и хозяйственную постройку, расположенную рядом.

В 21:21 возгорание локализовали, а в 23:53 - полностью ликвидирован. В результате пожара погиб хозяин дома, 1955 г.р.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания устанавливаются.