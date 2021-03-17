Роменской прокуратурой поставили руководить ахтырского Сегодня, 17 марта, заместитель руководителя Сумской областной прокуратуры Алексей Ляшенко представил коллективу Роменской окружной прокуратуры нового руководителя - Игоря Глущенко.

Алексей Ляшенко пожелал новому руководителю успехов в работе и обратил внимание на основные задачи и направления, на которых следует сосредоточиться. В свою очередь новоназначенный руководитель поблагодарил руководство прокуратуры за оказанное доверие.

Справка

Игорь Леонидович Глущенко родился в 1981 году на Сумщине. В 2002 году закончил Национальный университет внутренних дел. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал с должности помощника Глуховского межрайонного прокурора. Почти 2 года занимал должность заместителя прокурора Ковпаковского района г. Сумы, в течение 3 лет - прокурор Липоводолинского района. Более 4 лет занимал должности разной степени в прокуратуре Сумской области, предыдущая занимаемая должность - заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры.