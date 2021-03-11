В Конотопе произошло вооруженное ограбление магазина В Конотопе мужчина зашел в один из продуктовых магазинов и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел выручкой в сумме 3800 гривен и ушел.

Сообщение о преступлении в дежурную часть Конотопского районного отдела полиции поступило 16 марта около 16.00 от продавщицы магазина. На вызов сразу же выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством подразделения. На месте происшествия правоохранители быстро сориентировались и организовали первоочередные следственно-оперативные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления. Оперативники, участковые офицеры полиции, кинолог со служебной собакой отработали территорию недалеко от места совершения преступления, изучили видео с камер видеонаблюдения, установили и опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Такие слаженные действия дали свой результат - злоумышленник был вычислен и задержан. Им оказался 27-летний житель Конотопа.

«Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователями решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет», - комментирует ситуацию Сергей Забозлаев, начальник Конотопа полиции.

Злоумышленника проверяют на причастность к совершению других преступлений. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.