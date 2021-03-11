Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в Анновку.

Из-за проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Михайловская, 27 сегодня, с 10:40 прекращена подача воды в дома с. Анновка. После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.